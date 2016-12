ACRONYM x Nike Air Presto to połączenie futurystycznej, technicznej sylwetki z funkcjonalnością butów do biegania. Errolson Hugh, twórca modelu, dodał swój znak rozpoznawczy – intensywne kolory i długi zamek ułatwiający wkładanie buta. Długo oczekiwane sneakersy występują w jaskrawej kolorystyce: neonowy żółty i różowy and bardziej stonowanej: beż i granat.